Iglesias: "El PP presenta una candidata que es más de ultraderecha que la propia ultraderecha"

JUAN MEDINA via REUTERS Pablo Iglesias, el pasado 23 de abril, durante un mitin en Madrid.

Ya no puede ser igual la campaña a la de los primeros días, dice, porque se ha puesto en evidencia que el aviso de Podemos de hace dos años, cuando lanzaron su “alerta antifascista”, era real. “No se pueden tolerar determinadas cosas”, ha insistido.

El candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias , ha vuelto este lunes al lugar donde el pasado viernes estalló la campaña del 4-M, al estudio de la Cadena SER donde Vox escupió sobre la democracia . Y lo ha hecho para insistir en que ya basta, que ni una más, que está en juego que el fascismo gobierne la región, y no sólo por el apoyo del partido de Santiago Abascal. “El PP presenta una candidata que es más de ultraderecha que la propia ultraderecha”, ha acusado, señalando a Isabel Díaz Ayuso .

Iglesias reconoce que se ha reaccionado tarde ante la ultraderecha, pero reivindica el papel de Podemos a la hora de señalarla, “hace tiempo”, como un serio problema. “Llevamos diciendo lo del cordón sanitario mucho tiempo (...) la derecha como el PP no es homologable a las derechas europeas porque ha asumido que tiene que pactar con Vox. Y Vox nace del PP”, ha recordado sobre los orígenes de Santiago Abascal. El “regreso y mantenimiento” de los populares en muchos ejecutivos, dice, depende de gobernar con Vox y eso es “gravísimo”.

“Lo dije en la moción, que Pablo Casado llegaba demasiado tarde, que ya habían atrapado a Casado. Tienen una candidata que es más de ultraderecha que la propia ultraderecha. Claro que se tenía que haber reaccionado antes, se nos ha puesto a caer de un burro por decirlo. (...). Desde el viernes, mucha gente ha entendido esto, que es necesario que democracia haga su autodefensa, tengo esperanza en que eso se pueda traducir en un gobierno decente de fuerzas democráticas” enfatiza.

A la pregunta de si este debate sobre fascismo y democracia puede aguantar una semana más de campaña electoral, Iglesias responde que sí, porque es “demasiado profundo”. “La gente tiene memoria”, sostiene, y lo está viendo con los mensajes de apoyo que está recibiendo tras el envío de cartas con balas y amenazas. “Esto hay que pararlo, lo pueden hacer con todos los demás. No es una cuestión efímera ni una serpiente de verano”, sostiene. Recuerda que ahora hasta el presidente Pedro Sánchez saca a la luz esa anormalidad, pero que Iglesias fue muy criticado cuando habló de las lagunas de la democracia española. “Hay cosas que no se pueden seguir tolerando. Yo confío mucho en la respuesta de la sociedad”.

Y sobre debatir o no con Vox, se mantiene en su postura, porque “hay que explicar a la gente” lo que hay y “desmontar lo que dice la ultraderecha”. “La clave es no tolerar como normal determinados planteamientos. Eso es lo que hay que hacer, plantarles cara”, sobre todo cuando ahora parece que “la mentira no es normal. El bulo se ha normalizado”.