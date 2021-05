Iglesias elige esta frase de una conocida serie para su nuevo perfil de Twitter tras abandonar la política

El ya exdirigente de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, no ha tardado ni 24 horas en sustituir su biografía en la red social Twitter tras anunciar que abandona la política.

El exlíder de la formación ‘morada’ ha escogido una frase de la serie ‘The Wire’: “You come at the king, you best not miss” Omar Little —“Si vienes a por el rey, será mejor que no falles”—.