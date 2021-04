Iglesias responde a Gabilondo: "Hay que saludar esa rectificación"

Iglesias explicó que creía que “mucha gente de izquierdas no entendió el planteamiento inicial de Ángel [Gabilondo]” y que cree que el cabeza de lista del PSOE habría pensado algo así como “si digo o propongo cosas de derechas a lo mejor hay gente de derechas que me vota”. También se mostró optimista al indicar que cada vez están más cerca de sumar -citó encuestas internas de su partido sin dar cifras de escaños- y celebró que haya dirigentes socialistas que se hayan percatado de ello.

Iglesias también dejó claro que “un Gobierno de izquierdas es la única alternativa” al de la popular Isabel Díaz Ayuso. Cuestionado por la presentadora a si el cambio de estrategia del PSOE -que pidió apoyo, pero no concretó a si quieren a UP en un Ejecutivo- podría deberse a que no son capaces de pescar en el caladero del votante que huye de Ciudadanos, ya que “de política sabe un rato”, Iglesias le recordó a Susanna Griso que no estaba en la entrevista “como politólogo”.

El cuadro de Esperanza Aguirre

Durante la entrevista defendió propuestas como subir impuestos a ciudadanos con rentas superiores a 60.000 euros o crear nuevos para los de más de 150.000. Griso le inquirió sobre su posición ante el fraude fiscal y los cobros en negro. Una oportunidad perfecta para que Iglesias cargase contra la expresidenta Esperanza Aguirre.

Mientras el candidato de la formación morada sentenciaba que “los que de verdad roban a los ciudadanos son los grandes que, además, tienen a los mejores abogados”, aprovechó para abordar el caso de la venta de un cuadro de Goya por parte de Aguirre, en el que presuntamente habría cometido fraude fiscal en el pago de impuestos, según una investigación de elDiario.es.