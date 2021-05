Iglesias: "Tuvimos que cambiar de escuela infantil porque la cuidadora nos dijo ‘no puedo con el acoso, me dan miedo'"

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Pablo Iglesias.

Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, ha concedido una entrevista al diario El País en la que, entre otras cosas, explica cómo vive el acoso diario que sufre a las puertas de su casa en Galapagar (Madrid).

“Nos acosan todos los días. Claro que puedo salir, pero siempre con policías”, explica Iglesias a la pregunta de si sigue viviendo estas situaciones.

“Todos los días viene un grupo reducido de ultraderechistas y se acerca a mi casa y la Guardia Civil les pide la documentación, les llega alguna multa, uno de ellos ha sido condenado por agredir a un guardia civil y, sin embargo, sigue acudiendo”, agrega.

Preguntado si se lo explica a sus tres hijos, que ha tenido con su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, Iglesias asegura que no se lo explica. “No se lo explico y no quiero que se enteren”.

Y se queja: “Yo no puedo salir a un parque a jugar con mis hijos sin llevar policías conmigo. Y, por supuesto, pendiente de que llegue un periodista de OK Diario y saque fotografías”.

Iglesias cuenta en la entrevista que tuvieron que “cambiar de escuela infantil” a los niños “y llevarles a la del Congreso de los Diputados porque la cuidadora nos dijo ‘yo no puedo con el acoso este constante, me dan miedo’”.

El candidato de Unidas Podemos recuerda el escrache que sufrió siendo vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. “Le hicieron un escrache 20 minutos con un enorme dispositivo policial, se produjeron detenciones y fue un día”.

“Eso no es comparable a lo que nos están haciendo a nosotros. Es verdad que cuando a alguien no le toca directamente, empatiza menos. Pero hay que entender cómo opera la historia y que no se van a quedar en eso”, asegura Iglesias, que alerta de que “se están produciendo agresiones físicas homófobas en Madrid y en España” y afirma que “es fundamental que la gente despierte y eso tiene que tener una traducción electoral el día 4”.