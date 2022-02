Iglesias habla así de Yolanda Díaz y destaca una importante cualidad suya: "Es algo clave"

Iglesias ha reconocido que ha podido ver varios momentos del programa que le han servido para poder confirmar “algo clave”. “Yolanda llega a gente que no necesariamente se identifica con valores de la izquierda”, ha explicado.

Díaz, en Salvados, habló de lo que se vivió el pasado jueves en el Congreso, donde se aprobó la reforma laboral por un solo voto a favor y se generó una situación de desconcierto cuando, en un primer momento, se anunció que no había salido adelante.

“Vi el rostro de una derecha que es eso, que estaba contenta porque dejaban caer una norma que mejoraba los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Son así, como los hemos visto hoy”, afirmó Díaz, que añadió que “les importa poco su país, las empresas y los trabajadores”.

Gonzo también preguntó a Díaz si cree que el PP estuvo detrás del repentino cambio de opinión de los diputados de UPN Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que iban a votar a favor y acabaron votando en contra.

Díaz no pudo ser más rotunda: “Yo no sé qué ha pasado. He escuchado a los diputados de UPN y parece que han votado lo contrario: que la ciudadanía juzgue”.