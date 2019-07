Iglesias hace una última oferta: competencias en Políticas Activas de Empleo en vez del Ministerio de Trabajo

Minutos antes, había tenido que escuchar a Pedro Sánchez diciéndole que su única ambición era el poder -los ministerios-, que no había hablado nunca de programas, que había dilapidado una “oportunidad histórica” porque quería “controlar el Gobierno”. También le había recordado lo que en tiempos de negociación no se citaba: ustedes son sólo la cuarta fuerza del parlamento, ustedes no tienen experiencia de gestión, ustedes no han sido humillados, sólo que no podían gobernar “a cualquier precio”. Ante semejante andanada, Pablo Iglesias no podía hacer otra cosa que ir a la carga en cuanto la presidenta del Congreso le ha dado la palabra. Pero con sorpresa. Grande.

El líder de Unidas Podemos, responsable del desacuerdo según el relato el candidato socialista, ha empezado pidiéndole reflexión a Sánchez, que recuerde que es presidente porque ellos “sí creyeron” la moción de censura contra el PP “a cambio de nada”. “Por eso mereceríamos al menos respeto”, ha dicho, en tono fúnebre.

Sostiene que lo que no se ha negociado en 80 días es muy complicado de negociar “en tiempo real”, en 48 horas, “filtrándolo todo a los medios”. Evidente, dice, que esas cosas “no deben hacerse así”. Y menos, a lo “cutre”, alterando las propuestas por exigencias en los documentos conocidos ayer por la tarde con las peticiones hechas por los morados. Una acusación que repite su gente desde que salieron los primeros papeles.