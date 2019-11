Iglesias no se fía de Sánchez y advierte: "Mucho ojo con declararse ganador de las elecciones"

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha respondido este viernes al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que cada voto que reciba UP en las generales del 10-N se convertirá en un “mandato sagrado” para formar parte del gobierno.

“A esos millones (de votantes) les digo: nosotros no vamos a regalar su voto, su voto es un mandato sagrado para estar en el Gobierno cambiando las cosas en este país”, ha dicho Iglesias en su primer mitin de campaña celebrado en el Palacio de Congresos de Palma con más de un millar de asistentes, según la organización.

Tras el fracaso de las negociaciones para la investidura entre el PSOE y Unidas Podemos y después de que Pedro Sánchez haya preguntado hoy a UP si seguirá bloqueando un gobierno progresista, Iglesias ha reafirmado que tampoco esta vez dará ningún “voto gratis” a los socialistas.

Defenderá “con uñas y dientes” que cada voto que reciba el 10N “se transforme desde el minuto uno” en poder para cambiar las cosas desde el Gobierno, según ha explicado.

El caso de Errejón

En esa línea, y en velada referencia al exdirigente de Podemos Íñigo Errejón, Iglesias ha instado a los electores a dar su voto a otro partido si lo que quieren es facilitar la investidura de un socialista sin pedir nada a cambio.

Después de que Pedro Sánchez haya asegurado que no conformará una “gran coalición con el PP”, Iglesias ha dicho que se fía poco de las palabras del presidente y ha apostillado que lo que no ha aclarado es si, en caso de ganar las elecciones, buscará que el popular Pablo Casado le facilite la investidura.

“Yo en política me fío hasta donde me fío, porque también me acuerdo de cuando Pedro Sánchez nos dijo que iba a hacer un Gobierno de coalición con nosotros, porque también me acuerdo cuando prometió que derogaría la reforma laboral...”, ha enumerado Iglesias.

Y ha lamentado que, a su juicio, “los poderosos” quieran mantener a Unidas Podemos lejos de los centros del poder y pongan al servicio de ese objetivo “las cloacas del Estado”. “Aspiran a restaurar el bipartidismo, esta vez no mediante el turno sino gobernando juntos o pactando una investidura”, ha abundado.