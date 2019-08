Iglesias: "Nosotros no entregamos investiduras gratis"

Para Iglesias la clave es no esperar “a las últimas 48 horas” en septiembre. “Proponemos no esperar al último momento, porque no se puede dejar todo para el último minuto”. “Dejemos los reproches atrás -ha pedido- pero insistimos en que quien no tiene mayoría para sacar la investidura es quien tiene que lograr los apoyos. Nadie entendería que en julio ofrezcan una cosa y en agosto otra. La responsabilidad de no ir a elecciones es de Sánchez”.

“Porque -ha continuado el líder de Unidas Podemos- en esas nuevas elecciones pueden pasar dos cosas: que gane la derecha y veamos, eventualmente, ministros de Vox, o bien que pase algo parecido a lo que hay ahora. Sería irresponsable Pedro Sánchez si obliga a los españoles a votar otra vez con estas previsiones y creo que se equivocaría si hace caso a los que le enseñan encuestas estupendas”.

Iglesias ha insistido largo rato en su “paso a un lado” tras el anunciado veto del presidente en funciones a su presencia en un potencial Consejo de Ministros: “Si Pedro Sánchez dijo la verdad cuando afirmó que el único obstáculo para un gobierno de coalición era yo, me echo a un lado. Ya lo hice. Pero veremos si es verdad, por eso hemos propuesto volver a negociar en el punto donde quedó la negociación. Nosotros ya hemos aceptado la propuesta más inaceptable del PSOE, que fue el veto. Nadie se imaginaba que yo iba a ceder ante una exigencia como la del PSOE y lo hice. Nosotros, de hecho, consultamos a nuestros inscritos, que nos dijeron ‘gobierno de coalición’. Creo que lo hemos puesto fácil y hasta hemos aceptado un veto a mí, algo que ningún otro partido ha hecho nunca”.