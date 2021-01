Iglesias compara a Puigdemont con los exiliados del Franquismo

″¿Por qué el rey emérito es un fugado y Carles Puigdemont es un exiliado, que es como le llama usted a uno y a otro?”. A esa pregunta tuvo que responder el vicepresidente Pablo Iglesias en la última entrega de Salvados (laSexta), emitida este domingo.

Iglesias marcó distancia con los “objetivos políticos” de Puigdemont, pero argumentó que si éste está en Bruselas no es por haber robado, sino por “haber llevado sus ideas políticas hasta un extremo y por vías, a mi juicio, erróneas y que no tienen por qué ser indiferentes al derecho”. “Se ha jodido la vida para siempre por sus ideas políticas, que yo no comparto”, añadió.

“Lo del otro, si es verdad, si presuntamente ha robado dinero o ha estado usando tarjetas black creo que la consideración moral es completamente diferente”, agregó en referencia a Juan Carlos I.