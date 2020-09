Iglesias responde así a la pregunta de García Egea de si "ha sido alguna vez okupa"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, han tenido un nuevo choque este miércoles en una la sesión en el Congreso.

En el turno de preguntas al líder de Unidas Podemos, el diputado ‘popular’ le ha cuestionado por el tema de la ‘okupación’, que tan de actualidad está en las últimas semanas.

“Desde que ocupa usted un sillón en el Gobierno, los españoles no pueden irse ni de vacaciones tranquilos. Entiendo que no está para cosas mundanas de familias corrientes, pero hay gente que necesita una solución y esa es la ley kantiokupación’ que ha propuesto Pablo Casado en el Congreso para devolver la vivienda a la familia en 12 horas”, ha comenzado.

Egea le ha achacado una falta de voluntad a la hora de gobernar que le ha llevado a “traicionar a las personas que siguen sin cobrar el Ingreso Mínimo Vital”.

“Al principio pensaba que no pintaba nada en el Gobierno pero me he dado cuenta que a usted le vale todo con tal de seguir en el cargo. Donde no hay propiedad, señor Iglesias, no hay justicia. ”¿Está del lado de los ‘okupas’ o de los ciudadanos? ¿Ha sido alguna vez ‘okupa’, y no me refiero al último año en la Moncloa? ¿Considera que las ‘okupaciones’ conflictivas suponen un grave problema para los vecinos y ciudadanos?”, ha rematado.

Iglesias únicamente ha respondido al diputado ‘popular’ con una pregunta: “Señor García Egea, ¿conoce usted la diferencia entre ‘okupación’ y allanamiento?”.

Después y tras otro ataque del político conservador, Iglesias le ha citado a dos jueces que afirman que hay instrumentos de sobra para actuar y que no se producen ‘okupaciones’ en viviendas particulares.

“El problema de la vivienda no es la ‘okupación’, es el precio de los alquileres, la especulación y que como consecuencia de su gestión de Gobierno los fondos Buitre son el principal casero”, ha rematado.