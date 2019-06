Posteriormente, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra , ha destacado la “voluntad de acuerdo” entre las izquierdas mostrada en la reunión y ha insistido en la búsqueda de un Gobierno de “cooperación” -no ha querido decir coalición-.

“Creo que Sánchez no me miente y que quiere un Gobierno con nosotros”, ha sentenciado.

Según el líder de la formación morada, no se ha hablado de vetos “a nadie”: “Vemos como la derecha se pone de acuerdo en cinco minutos para gobernar y sería decepcionante que nosotros no lo consiguiéramos”, ha concretado.

Su versión es que Sánchez e Iglesias han quedado en “buscar fórmulas para buscar un Gobierno de cooperación”. Eso se traduciría, en sus palabras, en un Ejecutivo “plural, abierto, integrador, incluyente, representativos de las distintas sensibilidades y con personalidades referentes en distintos ámbitos”.

En esto van a trabajar en las próximas semanas de manera más discreta. Lastra no ha querido precisar qué significa exactamente esa “cooperación” y ha dicho que pueden ser innovadores en la fórmula. Preguntada directamente si habrá ministros de Podemos, no ha contestado y ha dicho que hoy no se ha hablado de nombres.

Ha diferenciado que un Gobierno de coalición es algo cerrado, mientras que uno de cooperación permite ser más novedoso. Además, ha recordado que no les dan los números a PSOE y Podemos.

Esta fórmula podría servir para atraer a otros partidos para la investidura. Por ejemplo, Coalición Canaria ha dicho que no apoyará a Sánchez si hace un Gobierno con Unidas Podemos

Hasta el momento, el PSOE había insistido en hacer un Gobierno con miembros de su partido y algún independiente de la órbita de izquierdas. Iglesias había reclamado entrar en el Ejecutivo con ministerios sociales, pero hoy ni siquiera ha precisado esos ministerios y los nombres en la rueda de prensa.