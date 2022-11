Iglesias también se queda sin plaza de profesor de Ciencias Políticas en la Complutense

Según este documento, a dos aspirantes se les aparta por no justificar el pago de las tasas y el resto, como expone Iglesias por no poder acreditar el ejercicio de la actividad profesional en la materia, o bien no acreditar un mínimo de 3 años de experiencia profesional relacionada con el perfil de la plaza.

“No es frecuente que se excluya a todos los candidatos que optan a una plaza de estas características. Pueden revisar las plazas convocadas en el mismo área de conocimiento en la web de la UCM. Verán que los mismos candidatos no fueron excluidos en otras ocasiones. Basta poner el google el nombre de los candidatos para comprobar que varios somos profesionales de la Ciencia Política con experiencia profesional y docente acreditada. Es muy extraña la exclusión”, ha desgranado.