Iglesias: la "deshumanización" de Vox "es un calco de lo que hacían los nazis en los años 30"

Iglesias, que ha denunciado este viernes ante la Policía las amenazas de muerte, ha dejado claro que no volverá a compartir espacio con esta formación. “Se acabaron los debates contra la ultraderecha”, dado que los demócratas no pueden legitimarles , algo en lo que coincide con Mónica García (Más Madrid): “No se puede consentir lo que está pasando; demasiada impunidad, demasiado blanqueamiento”, añade.

″¿Si un día me pegan un tiro, me ponen una bomba o me saltan un pie, dirán que me aprovecho de que ponen una bomba o pierdo un pie o una mano para la campaña? Han amenazado a mi padre, a mi padre, a mi pareja y a mí. Lo único que he pedido a la candidata de Vox es que se retractara de esas declaraciones en que ponía en duda la veracidad de esas amenazas y que decía que nos hemos inventado”, ha subrayado para explicar que trasladó a la cadena que si Vox permanecían en el debate, él lo abandonaba.

Tampoco ve aceptable que se ataque con ‘cócteles molotov’ la sede de su partido en la localidad de Cartagena y que no se haya producido ninguna detención, mientras que se archive que un exlegionario con fuego real dispare contra imágenes de miembros del Gobierno.