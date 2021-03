Ignacio Aguado da donde más duele a Ayuso y saca este vídeo de la presidenta

“Me parece una irresponsabilidad ir a elecciones. Y eso que creo que no nos iría mal. Pero no se trata de egoísmos, se trata de que los ciudadanos no están preparados para volver una y otra vez a estar en las urnas diciéndonos pónganse de acuerdo y por favor gestionen”



I.D.Ayuso pic.twitter.com/ivfNxzRW4w