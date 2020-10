Ignacio Aguado plantea "un parón contundente" en Madrid para bajar los contagios

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Ignacio Aguado, al fondo, junto a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, quiere llegar a Navidad con una incidencia acumulada de 25 casos positivos por cada 100.000, para lo que cree que “tal vez sea necesario hacer una parada, un ‘stop and go’, como dicen en la Fórmula 1, durante unos días definidos”.

Actualmente, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada es de 451 casos.

En esos días “todos” tendrían que hacer la parada para bajar la curva y llegar a la Navidad “con más garantías”. Si no, habrá más pacientes en camas UCI, “con la gripe, con más ingresos. No podrán venir turistas, habrá más restricciones, se perjudicará a los comerciantes, no habrá campaña de Navidad” y será “muy complicado levantar la mano para que las familias se reagrupen”, ha advertido en una entrevista en El País.

Aguado ha destacado que no es partidario de abrir los locales de ocio hasta la 1 horas de la madrugada “sino de adaptar la estrategia en base a cómo vayan los acontecimientos”. Y ha apuntado que la explicación que les ha dado Sanidad para esa ampliación de horas pasa por no prolongar las reuniones trasladándolas a las viviendas.

“Para que no se lleve la fiesta a casa. Los contagios se producen fundamentalmente en casas porque pensamos que nuestro entorno no nos puede contagiar”, ha indicado el vicepresidente regional.