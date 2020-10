En la mente de Aguado

Rápidamente, Franganillo le pregunta delante de toda España por esta decisión. El vicepresidente regional no tenía ni idea, según confirman fuentes de su entorno. No le gusta nada, no quiere ir a los juzgados como se ha empecinado su compañera en el Consejo de Gobierno, bajo los consejos de Enrique López. Responde ante las cámaras: “La decisión es de la presidenta”.

El propio Aguado no da crédito, como le había pasado apenas unos días antes al escuchar que el consejero de Salud, Enrique Ruiz Escudero, rechazaba en público las medidas que habían pactado con el Gobierno a puerta cerrada para aplicar criterios homogéneos. Los desencuentros son constantes entre los dos socios, pero Aguado sigue sujetando a Ayuso. Una contradicción que muchos ciudadanos no entienden.

Por eso no daba crédito cuando de repente Ayuso rechazaba lo que llevaba pidiendo semanas: mismos criterios para toda España. Ese preacuerdo se alcanzó durante la reunión a puerta cerrada en el que estuvieron Salvador Illa, Enrique Ruiz Escudero e Ignacio Aguado . Desde el PP se ha desmentido, pero fuentes ‘naranjas’ subrayan que sí pasó: “No fue mentira, no fue mentira, es verdad”.

Esos feos que han hecho a Aguado desde el PP irritan a los naranjas. “No es Cs, es el vicepresidente, el portavoz del Gobierno, les guste más o menos. Y del que dependen”, señalan fuentes ’naranjas”. La presidenta Ayuso, añaden, defendía esos criterios, pero al ver que es Aguado quien logra el “preacuerdo” con el Gobierno “sacan los cañones”. “Él tiene el ego bajo llave, lo hace por utilidad y porque cree que lo puede conseguir. No lo hace por otro cosas”, indican desde el círculo del vicepresidente.

¿Se ha cortado la comunicación entre Ayuso y Aguado? No, a pesar de lo que se publica. Hablan todos los días, comentan fuentes del Gobierno regional. Otra cosa es que en el Gobierno “haya dos visiones distintas porque son dos partidos”. Y el vicepresidente lo ha dicho públicamente: no comparte la decisión de ir a los tribunales. “Eso puede tardar dos, tres, cuatro semanas. No hay tiempo, no tenemos días para esperar”, recalcaban desde Cs. A pesar de hablar, la líder del Ejecutivo apenas hace caso al resto: solo escucha a Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, y a Enrique López ahora por los temas jurídicos.