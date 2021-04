Quién es Ignacio de Borbón, el desconocido primo modelo del rey

View this post on Instagram

Ignacio empezó su carrera como modelo en 2018 cuando fichó por la agencia Francina Models, en la que también se encuentra el royal Beltrán Lozano —cuyo bisabuelo era hermano del bisabuelo de Felipe VI—. Desde entonces, ha trabajado principalmente en China y Corea donde ha protagonizado campañas y editoriales de firmas como STCO, Man on the boon o DKNY.

Lo que tiene claro este joven en su carrera es que “vale para esto” y que está como pez en el agua en el mundo de la moda, no tanto como en el de la realeza. ”[El modelaje] es algo que me encanta y cuando estoy haciendo esto, no siento que estoy trabajando. Sé lo que es trabajar con otras cosas y no tiene nada que ver. Lo disfruto”, señala en la mencionada entrevista.