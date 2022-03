Ignatius Farray da mucho que hablar con su reflexión sobre el puñetazo de Will Smith

“Respecto a lo de Chris Rock con Will Smith, yo he estado en los dos lados de la historia: he agredido por un chiste y me han agredido por un chiste... Y, si tuviera que elegir, no digo orgulloso, pero me da menos vergüenza lo segundo”, ha comentado el presentador de La Vida Moderna en un hilo que lleva, solo en su primer tuit, más de 4.700 ‘me gusta’.