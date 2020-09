Iker Casillas retrata a un tuitero que le afirmó que "no paraba ni un taxi"

El exguardameta del Real Madrid y del Oporto, Iker Casillas, ha respondido a un tuitero que se había metido con sus actuaciones bajo palos.

Todo ello ha nacido tras la polémica que tuvo el exportero con el periodista de El Chiringuito Juanma Rodríguez el pasado domingo. El comunicador compartió en Twitter unas declaraciones de Casillas con mucha ironía.

“Que dice Casillas que su suplencia con Del Bosque fue deportiva y su suplencia con Mourinho fue personal. Olvida decir que Del Bosque acabó hasta el gorro de él, que no asumió su suplencia. Y que, para personal, la campañita de algunos periodistas amigos suyos contra Mou”, escribió Rodríguez.

Casillas respondió directamente al periodista: ”¿Alguien me puede decir quién es este señor? No tengo el gusto de conocerle en persona pero veo que me tiene una estima desmedida”. El central de Barcelona Gerard Piqué incluso le defendió afirmando que se trataba de “Gargamel”, el villano de Los Pitufos.