"¿Pero qué te pasa?": el descubrimiento de Iker Casillas sobre una canción de Rosalía que provoca todo tipo de respuestas

Rosalía es una de las artistas por excelencia del 2019 y no solo en España. La cantante catalana ha llegado a todos los rincones del planeta con su música, entre ellos, a los dispositivos de música de deportistas como Iker Casillas.

El exguardameta del Oporto ha publicado a última hora de este martes un tuit en el que ha contado el descubrimiento que había hecho sobre la canción Con altura, que Rosalía tiene con J Balvin y que lleva en YouTube más de 975 millones de reproducciones.

“RT si hay alguien más que se ha dado cuenta bastante tarde que Rosalía no dice COBERTURA si no CON ALTURA. #BuenasNochesMundo”, ha escrito. En pocas horas, lleva más de 3.700 me gusta y 800 retuits.