La comentada respuesta en Twitter de Iker Casillas a esta acusación de 'Socialité'

El programa de Telecinco Socialité, presentado por María Patiño, ha publicado unas imágenes en las que el exportero del Real Madrid y de la selección española Iker Casillas se encara con un equipo del programa por grabarle en su pueblo mientras estaba con su familia.

En la grabación, se puede ver a Casillas dándose cuenta de que le graban y quitándose la mascarilla para acercarse a los periodistas.

“Escucha, ¿me estás tomando el pelo? Escúchame una cosa”, dice el portero antes de caminar hacia los reporteros. “Yo estoy grabando con mi móvil”, indica la periodista de Socialité.

“A mí que me estéis grabando me importa tres cojones. No tengo ganas ni de enfadarme un poco. Me da igual que me estés grabando, déjame tranquilo y tú también”, espeta a los periodistas.

En otro momento del vídeo se escucha a Casillas preguntando la edad de los reporteros y diciendo que “siete preguntas seguidas” le “mosquean bastante”. “Que tonto no soy”, añade.

El incidente, ha explicado el programa, se produjo este viernes a mediodía.

Socialité ha compartido la información a través de su cuenta de Twitter con este titular: “Iker Casillas pierde los papeles y se encara con un equipo de Socialité”.