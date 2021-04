Iker Jiménez desvela lo que le ha respondido Fernando Simón (y no se queda muy contento)

Iker Jiménez no hace prisioneros. El presentador de Cuarto Milenio y de Horizonte ha explicado en una entrevista a Zenda qué le ha respondido Fernando Simón después de pedirle una entrevista hasta en ocho ocasiones.

El periodista ha explicado que desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias sí le han contestado “pero no se podía”. Jiménez ha señalado que le parece “curioso” que no quiera acudir a Horizonte, el programa especial sobre el Covid que emitió Telecinco en pandemia y que ahora emite Cuatro, cuando es el espacio televisivo más visto en ese ámbito.

“Estoy pidiéndole a un cargo público, no a cualquier invitado, que en la mayor pandemia de nuestra historia venga al programa que más audiencia ha tenido en esto, porque a lo mejor me saca de dudas. Desde luego un masaje no voy a hacer, porque he perdido gente en esta pandemia”, ha explicado.

Jiménez ha señalado que es “impresionante cómo hay gente que pliega, se arrodilla y se la come” y que periodistas veteranos le han dicho que si era nuevo en esto por su insistencia.

Sobre el papel que él mismo ha jugado en pandemia, el periodista ha afirmado que le han caído palos de todos los espectros políticos: “He tenido que llamar a medios de tinte conservador porque mentían sobre mí, y he tenido a personas de la ultraizquierda que consideraban que yo era poco menos que un agitador que iba contra su Gobierno”.

También ha señalado que le han llamado “nazi” y “masón” en la prensa: “me han llamado de todo personas intelectuales, que luego ves sus recorridos y te das cuenta la pobreza que es estar en la vida para seguir una conducta o lo que diga el partido”.

Pero, si tuviese a Simón delante, qué le preguntaría. Jiménez ha explicado que sobre todo serían de actualidad y que le diría:

“Oiga, don Fernando, con todo lo que hemos pasado, con todos los errores que cualquier ser humano puede tener, y con mi absoluto conocimiento de que usted no desea mal a nadie, ni un solo contagio, me sorprende que con todo el aprendizaje de los errores, uno tras otro, usted hable con esta seguridad y me diga a mí que la cepa británica es marginal, que los aerosoles no contagian… Con todo esto se ha demostrado que usted no estaba acertado, y a mí me asombra que no haga autocrítica. ¿Qué le frena a usted para actuar como cualquier persona que sabe de su campo? ¿Qué le impide a usted actuar con libertad?”.