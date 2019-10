A post shared by La nave del misterio (@navedelmisterio_) on Mar 12, 2018 at 5:54am PDT

Después de tanto tiempo se ha labrado tantos amigos como enemigos, pero su máxima es seguir trabajando por la audiencia. “Vengo extramotivado”, afirma en una charla con El HuffPost.

Ha descansado mentalmente este verano y empieza la temporada abordando “a porta gayola” el Caso de las niñas de Alcásser, uno de los más trágicos y mediáticos de la historia de España, con el padre de una de las niñas asesinadas en plató.

¿Te va la marcha?

He venido descansado y con ganas. Alcásser es el gran tabú. Hay que analizarlo. Y lo hemos hecho en directo. A porta gayola. A pecho descubierto y sin red. El eco ha sido extraordinario. Y me alegro. Sobre todo por el padre de Miriam.

¿Crees que no se sabe lo que ocurrió realmente en Alcásser?

Solo lo saben los culpables. Yo creo que el resto no sabemos. Es quizá el tema más oscuro al que me he enfrentado. Me produce pesadillas, de verdad. No duermo bien cuando vuelvo a entrar en Alcásser. Yo ya trabajaba en la radio cuando ocurrió. He ido y he vuelto mil veces. Creo que lo que hicimos en Cuarto Milenio al inicio de temporada fue algo digno y revelador en muchos aspectos. El tabú y el silencio se ha mantenido a veces por la propia influencia de los propios periodistas. Esto sí que me sorprende. A mí me hubiera gustado escuchar a Ricart [único acusado del triple crimen]. Porque oiga, todos los asesinos en España han hablado. Desde El Arropiero a El Escalero. A todos sin excepción se les han hecho entrevistas. Parece que se puede hablar de todo pero de Alcásser parece que no. ¡Anda ya!

Eres crítico con algunas partes del documental de Netflix.

Dije en Cuarto Milenio que me pareció un gran documental. De extraordinaria factura. Y lo mantengo. Lo vi de una sentada y no seré yo quien critique el esfuerzo enorme de unos colegas que, estoy seguro, intentaron llegar al fondo de la cuestión y se sumergieron en este abismo. Además, logramos ver en su documental imágenes alucinantes del juicio y de la época. El trabajo de documentación es bárbaro. Por tanto ¿cómo voy a criticarlo sin más? Puedo estar más de acuerdo en su planteamiento al final o no. Pero mi enhorabuena para quienes han hecho ese trabajo. Mi enfoque era un poco distinto. Era en directo. Ahí no hay edición posible. Yo siempre respeto el trabajo de mis compañeros.