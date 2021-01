Iker Jiménez responde a la crítica de un experto que salió en su programa y cargó contra él

Iker Jiménez ha dedicado una pequeña parte de su último programa de Milenio Live, el exitoso programa que presenta junto a Carmen Porter en YouTube, para responder al doctor Vicente Baos.

Baos, conocido médico de familia, se hizo viral hace unas semanas después de cargar contra Cuarto Milenio, programa en el que colaboró de forma esporádica, y contra Enrique de Vicente, tertuliano estrella del programa de Cuatro.

“Un programa que mezcla mentiras, estupideces y alguna cosa sensata solo genera más confusión. Aquí las paranoias de este señor. En la grabación de un programa de los que fui, Don Enrique me acusó de promocionar medicamentos venenosos porque había escrito el libro Sin Receta. No emitieron esa parte. El personaje que define el programa. Ahí terminé de darme cuenta de que no pintaba nada en Cuarto Milenio”, dijo Baos en Twitter adjuntando un fragmento del espacio televisivo.