Iker Jiménez responde incrédulo a esta frase de Fernando Simón: "Ya no entiendo nada"

El presentador de Cuarto Milenio, Iker Jiménez, ha mostrado su incredulidad tras la comparecencia de este jueves de Fernando Simón.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha sorprendido al valorar de forma positiva la situación actual de la pandemia en España. Según ha informado el ministerio de Sanidad, se han registrado 4.137 nuevos casos y 71 muertes en las últimas 24 horas y suma 10.764 contagios.

A pesar de estos datos, Simón ha asegurado que “la curva se está estabilizando a nivel nacional”. El experto ha puesto el foco en la gran cantidad de test PCR que están haciendo en estos momentos en el país: 641.000 por semana.

“Si este nivel de pruebas se hubiera hecho en marzo-abril hoy los positivos irían muy a la baja”, ha afirmado Simón. Sobre la letalidad, el virólogo ha contado que España tiene el segundo dato más bajo de Europa con un 0,6, solo Alemania está por encima con un 0,4.

“En caso de producirse esta estabilización que estamos señalando, no observaremos un descenso de la letalidad hasta la semana que viene, porque el virus suele tener efectos en unos 10 días”, ha señalado.

Pero Jiménez parece no entender las palabras de Fernando Simón sobre la estabilización de los contagios. “Cifra ‘récord’ de contagios en un día: 10.764. Pero sanidad dice que estamos en ‘estabilización’. Nunca he sido muy bueno en matemáticas. En letras tampoco. Pero oye, juro que ya no entiendo nada”, ha asegurado Jiménez en su cuenta de Twitter.