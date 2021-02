El tuit de una cadena de televisión que da donde más duele a Iker Jiménez: les basta esta foto y una palabra

El periodista y presentador Iker Jiménez, presentador de Horizonte y Cuarto Milenio (Telecinco y Cuatro), vuelve a estar en el centro de la polémica tras el programa que realizó ayer en su cuenta de YouTube donde trató el asunto de los youtubers que se marchan a Andorra para pagar menos impuestos.

Jiménez reunió a varios youtubers con distintas opiniones para hablar y debatir sobre este asunto.

En un momento de la conversación, dejó esta reflexión, admitiendo que le iban a dar “más palos que a una estera”:

“Yo no he entendido los ataques. He oído piara, ratas, todo tipo de exabruptos. Expropación. Que he escuchado muy pocas veces. Lo de fachas es un clásico. Pero no es fácil que desde medios muy reputados y personas que suelen ser más o menos tibias, se diga todo esto. Y yo digo que aquí está pasando algo que no puede ser una cuestión sólo de impuestos. Aquí hay de fondo algo más. Y yo me preguntaba, ¿esto no es xenofobia y racismo contra los youtubers? Lo que yo he oído muy pocas veces lo he oído en la prensa española”.