"No me lo puedo creer": Iker Jiménez habla así de la última noticia sobre la labor de Fernando Simón

Iker Jiménez sigue al pie del cañón hasta bien entrado el verano. El presentador de Cuarto Milenio ha emitido este jueves un nuevo episodio de La estirpe de los libres, programa que emite junto a Carmen Porter en YouTube.

Hace unas semanas, Jiménez hizo un especial sobre aquellos que consideran que la pandemia provocada por el coronavirus es un plan para instaurar el Nuevo Orden Mundial (Soros, Bill Gates, vacunas, el 5G...). Ahora ha dedicado su espacio en la red a valorar la situación actual de la enfermedad en España que ha titulado El estado de la cuestión.

Jiménez y Porter han empezado La estirpe de los libres haciendo un repaso por las noticias de actualidad y, una de las más importantes, tiene que ver con el comité de expertos que asesoró al Gobierno a la hora de valorar qué comunidad autónoma podía pasar o no de fase.

Según ha publicado El Mundo no existió un comité como tal y fueron funcionarios dependientes del Ministerio de Sanidad y del equipo de Fernando Simón los que tomaban las decisiones.

“Me quedo un poco helado con ese comité de expertos... ¿qué se sabe de eso?”, ha preguntado Jiménez. “Se sabe que no hubo comité”, ha señalado Porter. “Yo eso no me lo puedo creer, esto ya es de Gila, no lo entiendo”.

“Sí, bueno, además el Ministerio de Sanidad lo ha reconocido. Hoy mismo Illa ha dicho que jamás existió el comité de expertos. Fernando Simón se negó a revelar esas identidades. ¿Te acuerdas? Que muchos medios de comunicación preguntábamos: ‘¿Nos pueden dar el nombre de esos expertos en la desescalada?’ y decían que no porque podían tener presiones y entonces preferían no dar esos nombres, cuando realmente preferían no dar los nombres porque no existían...”, ha afirmado Porter

“No hombre, no. Eso no puede ser”, ha apostillado Iker.

Porter ha explicado que “se acude al Defensor del Pueblo y el Ministerio de Sanidad ha reconocido que es verdad, que no existía ese comité de expertos en la desescalada”. “No es ninguna broma, eh”, ha afirmado Jiménez. “Esto se puede judicializar según están diciendo algunos”, ha añadido Porter.

Puedes verlo en el 01:12:00.