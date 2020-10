La respuesta de Illa a si volverá a haber un nuevo confinamiento domiciliario

El responsable de Sanidad ha reiterado en varios momentos su “1,2,3”: “Yo quiero poner el acento en que la situación 1) es muy grave, 2) nos hemos dotado de herramientas para la toma de decisiones ágiles y contundentes y 3) con esto se va a 1) estabilizar, 2) doblegar y 3) mantener baja la curva”.

“Ya se ha hecho en otras partes de nuestro país y lo que hago es un llamamiento a la ciudadanía a seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y de su propia comunidad autónoma. Y con esto, vamos a doblegar la curva”, ha añadido.

Este jueves, en su habitual rueda de prensa, el epidemiólogo Fernando Simón se refirió a este mismo asunto. “A todo el mundo le planea la sombra del confinamiento domiciliario y del cierre de las escuelas”, señaló el experto, aunque matizó que eso es “lo último que se debería proponer y hay que tratar de evitarlo por todos los medios”.

“Yo creo que a todo el mundo le planea la sombra del cierre de toda actividad no esencial. Las he repetido pero no es necesario. El punto es si esas medidas se han descartado o no. No se ha descartado ninguna medida en ningún momento”, añadió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.