Illa: "No he puesto en duda jamás los datos de ninguna comunidad autónoma"

Europa Press News via Getty Images El ministro de Sanidad, Salvador Illa, el 6 de octubre de 2020 en el Senado (EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL/Europa Press via Getty Images).

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha resaltado que no “ha puesto en duda jamás” las cifras de la Comunidad de Madrid sobre la pandemia de COVID-19 en las últimas semanas. “No he puesto en duda jamás los datos de ninguna comunidad autónoma. Ayer me expresé diciendo que hay que tomar los datos de las CCAA con mucha precaución”, ha respondido a la controversia sobre sus palabras de ayer en rueda de prensa.

En respuesta a una interpelación en el Senado de la diputada de Ciudadanos Lorena Roldán, Illa ha argumentado que ve “día a día” los informes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), y que la bajada en la incidencia de COVID-19 de los últimos días en Madrid no significa que se haya atajado la curva de esta segunda ola.