Illa: "Preocupan los tres casos graves y aquellos cuya línea de contagio es desconocida"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido este lunes -en la Cadena Ser- que se siguen con “atención y preocupación los casos en España”, si bien los que preocupan “son los tres casos graves y aquellos cuya línea de contagio es desconocida”, como los de Torrejón de Ardoz (Madrid), Marbella (Málaga), Vitoria y Cataluña.

“El 90% de los casos en España son importados, han viajado a zonas de riesgo y se han contagiado”, ha especificado el ministro, quien ha explicado que “el coronavirus asusta porque es desconocido”: “Es verdad que los expertos no saben cómo se comporta, si puede mutar. Pero sí conocemos lo suficiente para contenerlo”, ha resaltado, antes de poner el foco en que “vamos a mantener la cabeza fría y aunque la situación es preocupante no vamos a contribuir al alarmismo”.

Así, Illa ha reiterado que este domingo se celebró una videoconferencia con los consejeros autonómicos, que sirvió para poner en común los datos, y la opinión mayoritaria “es que estamos en fase de contención, por lo que no procedía tomar otras medidas”: “La opinión de todos es mantener esta fase 1 de contención. Esta mañana tenemos dos reuniones, una con las comunidades autónomas donde hay contagios esporádicos de origen desconocido”, ha matizado.

Mantener las fallas

El ministro ha explicado también que no se prevé suspender eventos multitudinarios, como las inminentes fallas. “Pensamos que no se deben cancelar las fallas. Lo normal es que los países no tomemos otras medidas”, ha explicado Illa, quien ha reiterado que “estamos preparados y siguiendo a la hora la evolución y con criterios científicos”.

“Vamos a estudiar con mucha tranquilidad cómo evoluciona el coronavirus. Si hay que tomar medidas, las tomaremos, siempre con la prioridad de la salud de los ciudadanos y en coordinación con las comunidades autónomas, que están haciendo un trabajo magnífico”, ha explicado el ministro, al tiempo que ha resaltado que si “hubiera un contagio extendido entre el personal médico”, se adoptarían medidas.

En referencia a las medidas preventivas contra el coronavirus, Illa ha incidido en que “hay que mantener mucho cuidado con las medidas de higiene personal” y, si alguien ha estado en la zona de riesgo o en contacto estrecho con alguien que haya dado positivo, y si presenta síntomas, rápidamente irse a casa y ponerse en contacto con sus asistentes sanitarios”: “Es mejor y más cómodo desplazarse a su casa y hacer esta llamada”, ha sentenciado.