Illa insiste: "El dato en Madrid es el que es, 710 casos por cada 100.000 habitantes"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reiterado este miércoles que la situación de la pandemia en España es preocupante y se ha referido a las tensiones con la Comunidad de Madrid.

“El dato en Madrid es el que es. Hay 710 casos por cada 100.000 habitantes. Ese es el dato correcto y oficial proporcionado por la Comunidad de Madrid”, ha recordado en una entrevista organizada por El País y la farmacéutica Roche llamado Repensando la sanidad española. Una nueva sanidad para una nueva normalidad.

Este martes el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Escudero, afirmó que la incidencia de la región es de 598 casos por cada 100.000 habitantes y exigió al Gobierno central que no volviera a poner en duda sus datos, algo que el propio ministro negó en el Senado: “No he cuestionado jamás los datos de ninguna comunidad autónoma”.

“Más allá del episodio concreto que hemos vivido con la comunidad autónoma de Madrid el nivel de entendimiento y de funcionamiento es razonablemente correcto”, ha admitido Illa este miércoles.