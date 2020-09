Illa recomienda a los madrileños limitar al máximo la movilidad y reducir los contactos a los convivientes

Preguntado por Àngels Barceló acerca de si las medidas tomadas en Madrid van a servir, ha señalado que “por descontado” y que no va a entrar “reproches de si llegan tarde o llegan temprano”. “Hay margen si las cosas se hacen bien y con agilidad para estabilizar la situación en Madrid”, ha puntualizado.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa , recomienda a los madrileños —y no solo a aquellos afectados por las restricciones que han entrado en vigor este lunes— que “en estos próximos días respetaran escrupulosamente las medidas dictadas por las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma y restringieran al máximo su movilidad a aquello que es esencial y sus contactos con el grupo de convivientes más cercano que tienen”.

Para Illa no es necesario un estado de alarma en Madrid, aunque “es una decisión que les corresponde a ellos” y “hay que ver cómo se evoluciona”.

El ministro ha insistido en que la situación actual no es comparable a la de marzo o abril, lo que “no quiere decir que no sea preocupante”. Ha admitido que hay “presión” en los hospitales y Atención Primaria, pero el sistema hospitalario “todavía no está comprometido”. “Hay planes de contingencia preparados”, ha añadido.

Sobre si se precipitó la apertura del país tras el estado de alarma, ha valorado que es “muy fácil juzgar a toro pasado” y ha defendido que “la desescalada que se hizo fue un proceso acertado y gradual”.

Acerca de la recomendación de Quim Torra a los catalanes para que no viajen a Madrid, ha recordado que “estamos en una situación que no es estable y las cosas cambian en poco tiempo. Hace unas semanas la principal incidencia acumulada se daba en Cataluña y Aragón. Esto nos enseña que de ésta vamos a salir juntos y que no hay barreras”.