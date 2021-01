Illa: "No voy a jugar nunca a eso de a ver quién la dice más gorda"

Pablo Cuadra via Getty Images

Pablo Cuadra via Getty Images Salvador Illa, el pasado 18 de diciembre en Madrid.

El candidato socialista está siendo acusado por algunos de sus rivales políticos de haberse dejado guiar por intereses electorales en su última etapa al frente de Sanidad, en plena pandemia.

El exministro lo ha rechazado y se ha defendido de los ataques que buscan desgastarle llamando a todos los partidos a ser “razonables, incluso en una confrontación política como es una campaña electoral”, y a no decir que hay quien actúan “con maldad”.

“Otra cosa es que tengamos puntos de vista distintos, pero no voy a jugar nunca a eso de ‘a ver quién la dice más gorda’ o ‘a ver quién da más de sí’ porque no es mi estilo y creo, además, que no es lo que reclama ni la sociedad, ni la política, ni el momento”, ha agregado.