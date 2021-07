La imagen limpia de Leonardo DiCaprio se resquebraja: por qué ciertos ecologistas le tachan de hipócrita

Getty Images Leonardo DiCaprio en la gala de los Oscar de 2020.

A Leonardo DiCaprio ya no solo se le conoce por ser uno de los actores para los que el público más ha reclamado el Oscar que ya tiene o por haber estado ocho veces entre los mejor pagados del mundo. El protagonista de Titanic es también reconocido como activista medioambiental, hasta el punto de utilizar cualquier plataforma para enviar mensajes sobre el cambio climático o donar 5 millones de dólares para ayudar a reparar los daños del Amazonas.

Sin embargo, varias organizaciones de Belice (Centroamérica) están cuestionando el compromiso del actor con la causa, según recogen medios como el argentino Clarín. El intérprete de 46 años quiere convertir una de las islas del país en un destino turístico sostenible, un resort de lujo ecofriendly, pero compró el terreno hace seis años por dos millones de dólares y aún no se han visto avances en el proyecto.

El motivo de ese ‘estancamiento’ son precisamente las críticas recibidas por las organizaciones de ecologistas y pescadores de la zona, que ven en el plan del actor una doble intención: jugar con el mensaje del medio ambiente y hacer de la sostenibilidad algo de lujo. Asimismo, denuncian que el resort sería una amenaza para la fauna y la economía local.

“No me iría a Belice a construir esta isla y hacer algo así si no tuviese la idea de que puede ser algo a favor en el movimiento medioambiental. Debe ser un modelo para el futuro”, explicó DiCaprio cuando hizo público el proyecto en una entrevista con The New York Times. Pero años después, no ha terminado de convencer a los autóctonos.

El actor, también embajador de Naciones Unidas, ha sido acusado de “hipócrita” por esos ecologistas, dado que la iniciativa, por ecofriendly que fuera, estaría destinada únicamente a gente con alto poder adquisitivo.

“Al parecer DiCaprio quería salvar a los pobladores locales, construyendo un resort de lujo para ricos. Es un completo hipócrita. La pesca con mosca es esencial en Belice para el turismo [ingresan por ella cerca de 100 millones al año]. Llamar sostenible a este plan es asqueroso”, explican algunos de los activistas en declaraciones recogidas por The Sun.

Fuentes cercanas al protagonista de El renacido aseguran a The Sun que está preocupado por la situación y que recularía si no está seguro al 100% de que la “construcción no generará daños medioambientales”.

DiCaprio siempre ha sido elogiado por viajar en vuelos comerciales en lugar de hacerlo en aviones privados; por conducir un coche híbrido y por tener en casa paneles solares.

Asimismo, ha escrito artículos en revistas científicas sobre el calentamiento global y su discurso al recoger el Oscar se centró en la lucha contra el cambio climático: “Es la amenaza más urgente a la que se ha de enfrentar nuestra especie”.

Su cuenta de Instagram, en la que se describe como “actor and environmentalist” (actor y activista medioambiental) está plagada de imágenes relacionadas con la naturaleza y la concienciación sobre el medio ambiente. Sin embargo, de momento, su resort sostenible no puede avanzar en su construcción ya que no convence a todos.