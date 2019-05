Imanol Arias habla (sin nombrarlo) de Broncano en 'El Hormiguero': y le ha mandado este mensaje

Imanol Arias ha acudido a divertirse a El Hormiguero. El actor, famoso por sus obras teatrales y por interpretar a Antonio Alcántara en Cuéntame, ha dejado una referencia que sólo conocerán los seguidores de David Broncano.

El actor, que ya es invitado platino del programa de Pablo Motos, ha sorprendido a todos al afirmar que no lleva la tarjeta platino encima porque la tiene “guardadita para cuando vaya a otro programa”.

“Cuando me pregunten en ese programa, cuántas veces has hecho el amor este mes diré ‘no, no te lo voy a contar’. Entonces tienes que contestar a otra pregunta, ‘cuánto dinero tienes’ y diré ’tengo muchísimo dinero porque tengo la tarjeta de El Hormiguero”, ha afirmado.

Imanol Arias se refiere a La Resistencia, el programa que presenta Broncano en Movistar +, donde el presentador hace dos preguntas comprometidas a sus invitados: ¿Cuánto dinero tienen? o ¿Cuántas veces han hecho el amor en el último mes?