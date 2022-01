Impacta en Twitter con el letrero que ha dejado a sus vecinos tras infectarse con el Covid

La cuenta de Twitter @LiosdeVecinos acostumbra a subir fotos de carteles surrealistas que la gente deja en los portales. Recados pasivo-agresivos (o agresivos directamente) entre vecinos que son un auténtico reflejo de una parte de la sociedad en la que vivimos.

Teniendo en cuenta lo que se ve por las casas de España, ya es difícil que algo sorprenda. Pero esta vez ha ocurrido: un vecino ha llevado a otro nivel el letrero que ha dejado.

Según dice, esta persona ha escrito su mensaje después de dar positivo por coronavirus y ha causado impacto en Twitter.

“Estimados vecinos”, comienza diciendo: “Como me considero un buen vecino, quiero compartir con vosotros el covid que he dejado en ambos ascensores, ya que he dado positivo y la mascarilla no la uso”.

“Estando subiendo y bajando en los ascensores un rato, por supuesto tosiendo y estornudando. Lo comunico por si alguno se siente mal se haga la prueba”, remata este vecino.

“Mientras tanto en Vallecas…”, ha escrito la cuenta @LiosdeVecinos junto a la foto del cartel.