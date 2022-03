Ocho gráficos que explican el impacto de la guerra sobre la economía española

via Associated Press

via Associated Press

Las consecuencias de la guerra no solo se miden en destrucción y muertes. También el impacto económico va a condicionar el desarrollo mundial, incluso en países que no se miden directamente en el campo de batalla. Es el caso de España que ya está viendo como rebajan sus perspectiva de crecimiento y la subida de los precios ahoga a empresas y particulares.

Sin embargo, todo depende de Moscú. Balado recuerda que España tiene a su favor que Rusia no supone un mercado muy importante para su economía, no obstante, le perjudica que la producción para cualquier empresa está muy definida por el coste de las materias primas que van al alza.

Sin embargo, el crecimiento se va a resentir y el 7% que se esperaba desde Moncloa para 2022 podría ser bastante menos. “La recuperación que veíamos para el 2022 probablemente ande en torno al 2%, que es crecimiento, pero no es el que esperábamos”, apunta el economista aclarando que al menos es crecimiento y no estancamiento.

La inflación se dispara

El petróleo sube, la gasolina escala

Ambos productos no siguen el mismo ritmo. Aunque los dos registran desde los últimas semanas una tendencia al alza , sus precios registran velocidades diferentes. Mientras que el de de los barriles de Brent oscila alrededor de los 100 dólares, los carburantes han registrado un crecimiento exponencial desde la primera semana de enero.

Mientras tanto, la Unión Europea mantiene el debate del veto o no de los fósiles rusos, como sí han hecho EEUU o Reino Unido. Sin embargo, la situación en la UE es más dependiente y la sanción está aún en evaluación. Por su parte, España no es tan dependiente del gas y petróleo ruso. En el caso del gas, supone un 10% del total consumido y respecto al crudo, desde 2013 se ha reducido su importación hasta menos de 500 toneladas mensuales. De ahí su interés por desacoplar los dos precios para que su subida no afecte al precio de la energía.