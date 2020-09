Mafalda, la niña impertinente con la que Quino sigue conquistando el mundo

“La Mafalda es un dibujo, no es una persona de carne y hueso. Pero a veces me tratan como si hace 26 años hubiera matado a un grupo de nueve personas, los nueve personajes de la tira. A veces me tratan como si fuera un asesino”.

Raquel Riba Rossy, creadora del persona de cómic Lola Vendetta, no sabe decir si Mafalda es su único referente pero sí que acabó sirviéndole como empujón en su carrera. “Yo era una niña que leía Mafalda y me identificaba con ella. No entendía los temas más universales pero me gustaba, por ejemplo, el tema de las mujeres. Ponía de manifiesto cosas que al final eran muy feministas en un momento en que el feminismo no estaba en boga”, explica la artista de 30 años, para la que es fácil encontrar similitudes en personas de nuestro día a día con los nueve personajes de Quino.