La importante lección de un joven sobre el coronavirus: "Mi hermana de 23 años era una persona completamente sana"

Con apenas un tuit, la cuenta de Twitter @CristianoPL_CR ha conseguido llegar a más de 28.000 personas entre retuits y Me gusta. El tuitero ha compartido la que seguramente sea la experiencia más dura de su vida para remover alguna conciencia y dar una importante lección sobre el coronavirus .

Después de que algunos usuarios de la red social le hayan acusado de “desear el mal al resto”, @CristianoPL_CR se ha explicado: “La única intención que tengo con esto es concienciar a la gente, le puede pasar a cualquier persona. A mi hermana ya no me la va a devolver nadie, pero sí puedo evitar con esto una muerte, me doy por satisfecho”.

Además, ha puesto el foco especialmente en quienes van “fumando por la calle” o en quienes acuden a reuniones con mucha gente.