Impresiona en Twitter con la brutal respuesta que da al mensaje homófobo de un vecino

Ante la homofobia hay que actuar. Y eso es precisamente lo que ha hecho el usuario de Twitter @Javi_Fddez, que se encontró un mensaje en el portal de su casa. Junto a su nombre, algún vecino escribió el mensaje: “No gays en la comunidad”.

Él mismo subió una foto de esas palabras a Twitter junto al aviso: “Se viene pelea vecinal??? Yo digo sí”. Y se puso manos a la obra para dar respuesta.

“He colgado un cartelito, que en mi comunidad son muy dados a ponerlos”, ha asegurado junto a una foto de lo que él mismo ha escrito.

“Para la persona que ha escrito este bonito mensaje: lo primero, deberías mejorar tu caligrafía :)”, comienza diciendo antes de pasar al ataque: “Y lo segundo: me cago en tu putísima madre”.

“Te invito muy amablemente a que me comas los cojones. Si tan valiente eres de escribir lo que has escrito, no seas cobarde y dímelo a la cara”, añade antes de despedirse firmando el escrito como “el gay de la comunidad”.