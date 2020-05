Unidas Podemos impulsa un Impuesto a las Grandes Fortunas para recaudar 11.000 millones de euros

Unidas Podemos va a poner sobre la mesa de la Comisión de Reconstrucción en el Congreso una primera medida muy ambiciosa: la creación de un Impuesto para las Grandes Fortunas con el objetivo de recaudar unos 11.000 millones de euros (el 1% del PIB).

Según explican fuentes de Unidas Podemos a El HuffPost, el grupo morado va a proponer la sustitución del actual Impuesto de Patrimonio por “un nuevo Impuesto a las Grandes Fortunas, afectando a los patrimonios superiores a un millón de euros y de forma progresiva”,

La idea, añaden desde UP, es que “la mayor parte del impuesto recaiga sobre los mil patrimonios más altos”. El plan trazado por Unidas Podemos pasa por estos criterios:

- Exenta la vivienda habitual hasta 400.000 euros.

- 2% para patrimonios netos a partir de 1.000.000 de euros.

- 2,5% a partir de 10.000.000 de euros.

- 3% a partir de 50.000.000.

- 3,5% a partir de 100.000.000.

Este impuesto no podría bonificarse por las comunidades autónomas, añaden las fuentes de UP, que indican como justificación que “la crisis del COVID-19 va a tener graves consecuencias sobre el conjunto de la economía, y muchas empresas y familias van a necesitar el apoyo de la sociedad, a través de las políticas públicas, para no quedarse atrás”.