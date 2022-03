In Memoriam Ángeles Martín, nuestros años mejores.

“Os vais a caer bien”, dijo al invitarme a la cena, y no se equivocó. Al día siguiente, Ángeles y yo viajamos juntos a Málaga. En el trayecto, hablamos de mil autores y de mil libros, bromeamos, nos reímos. Apenas unos días después, me llamó para animarme a que escribiera una novela cuyo argumento yo había esbozado por el camino. Le prometí que lo pensaría, pero ella, tan resolutiva, tan enérgica, no tardó en trazar el plan: “La semana que viene te vienes conmigo a Moaña y te encierras a escribir. Ese libro tiene que estar terminado para otoño”, sentenció.

En la cocina de aquella maravillosa casa gallega di forma a Yestergay, mi primera novela. Durante la promoción, sufrí una angina de pecho después de la presentación en Madrid. De pronto, me empecé a sentir mal y no sabía a dónde acudir. No tenía familia allí ni recordaba dónde vivía algún amigo. Llamé a la puerta de Ángeles, que me prestó los primeros cuidados, hasta que llegó el diagnóstico médico.