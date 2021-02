Iñaki Egaña, califato independiente

El productor de los tres discos que grabaría, el argentino Adolfo Waitzmann, decide trabajar con ellos en los muchos encargos de bandas sonoras que tiene en esa época. Los Buenos no sólo aparecerán en los créditos de Pecados conyugales o Una vez al año, ser hippy no hace daño sino que se codearán con actores de moda, como Conchita Velasco,Tony Leblanc o Manolo Gómez Bur. Un cineasta joven, Iván Zulueta, prepara una película que con el tiempo será un incono de la cultura pop en España, Un, dos, tres, al escondite inglés (1969).

“Me doblaron la voz, yo no me reconozco. Lo he descubierto después de mucho tiempo cuando he visto la película en vídeo. Aquella fue una época muy buena. Durante el día ensayábamos y por la noche íbamos a la discotecas, a J.J., a Picadilly, a escuchar a los grupos que venían de fuera. Empaparte de música, esa era nuestra vida entonces. Y, por supuesto, hacer galas. Con Los Buenos tocamos en muchos sitios“.