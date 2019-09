La rotunda afirmación de Iñaki Gabilondo sobre Albert Rivera en 'LaSexta Noche'

El veterano periodista no comprende cómo el líder de la formación naranja no ha aprovechado la ocasión para ser protagonista.

El periodista critica que Rivera tuviera “la prisa por ganar en la derecha”. “Ya has visto cómo le está saliendo, que sólo le ha servido para engordar a quien quiere derrotar”, ha agregado.

Según Gabilondo, Rivera podía haber salido diciendo “señores, vemos que hay preocupación por la estabilidad y queremos tranquilizar a la sociedad, a los mercados, a los trabajadores y a las familias españolas: mientras estemos aquí, habrá estabilidad”.

“Eso, en muy poco tiempo le iba a catapultar hacia la cumbre, fíjate lo que te digo. No entiendo...”, ha agregado el periodista, quien no comprende cómo Rivera no se siente “aludido” por “el mensaje de la estabilidad”.

