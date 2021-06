Iñaki Gabilondo hace una excepción y pide un minuto para darle un repaso monumental al PP

Iñaki Gabilondo se ha despedido este lunes de los oyentes de la Cadena SER dejando una contundente opinión sobre la última decisión del Partido Popular de no asistir a un homenaje en el Congreso a las víctimas del terrorismo.

La Cámara Baja acogió este domingo el acto que cada 27 de junio rinde tributo a las víctimas del terrorismo, un acto del que se han vuelto a descolgar tanto Vox como las principales organizaciones de este colectivo, entre ellas la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) o Covite.

Por su parte, el PP ha optado por limitar su presencia a sus representantes en la Mesa del Congreso, mientras que su portavoz, Cuca Gamarra, ha preferido estar fuera de la Cámara, con las asociaciones críticas con el Gobierno.

Sobre esto ha hablado Gabilondo con Àngels Barceló en la SER. El periodista, que ha hecho una excepción en su promesa de no volver a hablar de política, le ha dado un repaso al PP a cuenta de este asunto.

“Me parece escandalosa la hipocresía del Partido Popular en la lucha antiterrorista. Su plantón en el acto parlamentario ante las víctimas del terrorismo me parece tal escándalo”, ha señalado Gabilondo.

El periodista ha comentado que no puede evitar acordarse del proceso en el que Aznar y Jamie Mayor Oreja “iba procediendo con gran soltura al acercamiento de presos”, llegando a acercar a más de 400 presos durante el su Gobierno.

Y se pregunta: ”¿Cómo pueden atreverse ahora a hacer este tipo de juego, de descalificación?”.

Gabilondo ha afirmado que desde la formación de Pablo Casado están haciendo creer a la gente que es la primera vez que ocurre algo así y que crea que la ciudadanía se piense que acercar a presos al País Vasco es dejarlos en libertad.

“Me parece tan escandaloso. El PP sabe, cuando dice Casado ‘yo no quiero saber nada con el PP anterior’. Me voy dando cuenta, no quiere recordar eso, ¿No? Cuando vayan las cosas económicamente mejor dirá que el Gobierno del PP en el pasado era muy bueno en la Economía”, ha comentado Gabilondo.

Y ha sentenciado: “A mí me parece que la política hace cosas que están muy bien pero algunos actos de hipocresía me parecen lamentables”.