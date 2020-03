Iñaki Gabilondo defiende a Pablo Iglesias en 'LaSexta Noche' frente a esta "lamentable" crítica hacia él

Iñaki Gabilondo ha vuelto a sentarse en LaSexta Noche para ser entrevistado por su presentador, Iñaki López, en una charla en la que ambos han hablado de la actualidad, tanto política como social.

Desde el coronavirus a las nuevas atribuciones que tiene Pablo Iglesias en el Gobierno de coalición, algo que a Gabilondo no termina de encajarle mucho.

“No entiendo un montón cosas. Si Pablo Iglesias es el vicepresidente de temas sociales, tampoco veo muy bien qué tiene que ver con el CNI o con otras cosas. Porque, en ese caso, actúa como el jefe supremo de Unidas Podemos”, ha comentado.

“Son cosas”, ha confesado, “que nos llaman la atención a los ciudadanos de infantería, pero que suele pasar bastante en la política”.

El periodista ha reconocido que celebra la “madurez” y “responsabilidad” de Unidas Podemos en el Gobierno.

Preguntado por el comentario que había hecho sobre el puesto de Iglesias en la Comisión que supervisa los trabajos del CNI, Gabilondo ha aclarado que no le preocupa.

“Ni me preocupa ni me deja de preocupar. Lo que me llama es la atención. En el sentido de que, si tú estás aquí tutelando el área social, no veo muy bien qué pintas aquí. Lo que ocurre es que se ve que, en ese caso es, además de vicepresidente primero, el jefe supremo de Unidas Podemos. Entonces, en la calidad de socio directo gozas de todas las confianzas del Estado. Ahora, hay gente que lo mira desde el lado de la desconfianza suprema: es como infiltrar al enemigo. Eso ya me parece lamentable”, ha afirmado.

Gabilondo no considera que Unidas Podemos sea “una fuerza revolucionaria que tenga como objetivo volar el Estado”.