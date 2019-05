“Como en las elecciones del día 26 no se produzca un paso adelante bastante significativo y se confirme lo que ha ocurrido se va camino del agujero claramente”, empezó Gabilondo.

El Partido Popular y, especialmente, Pablo Casado tienen un examen después de perder 71 escaños en las pasadas generales. Como no podía ser de otra manera, este tema se trató durante el programa.

El periodista, una de las voces más autorizadas para realizar cualquier análisis político, siguió con su pronóstico: “Está en una situación muy muy límite, no tiene mucho tiempo Casado. No digo el PP, que es una formación de enorme solera y estructura en nuestro país, pero él a mi juicio no tiene mucho tiempo”.

Para terminar, Gabilondo afirmó que en caso de que los ‘populares’ no den un “salto significativo que de la impresión de que han retomado el rumbo”, el candidato “está seco”.