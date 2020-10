Iñaki López responde a las críticas por lo que se le escuchó decir tras la entrevista a Almeida

″¿Qué tal has visto la entrevista? ¿Ah, sí? No me he dado cuenta. Vale, vale, vale, perfecto”, se escucha decir a López.

“Yo se lo explico, que estaba allí. No he cruzado una palabra con el alcalde tras despedirle. A quien me he dirigido, como hago tras cada entrevista, es a Eva, la directora del programa, a quien he preguntado su opinión”, ha contestado López.