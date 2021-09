Iñaki López desvela qué político es "un seguro de audiencia"

Iñaki López empieza este lunes una nueva andadura en Más Vale Tarde después de nueve años al frente de laSexta Noche. El conductor vasco ha concedido una entrevista a Luz Sánchez-Mellado en El País en la que ha hablado de este nuevo reto hasta del político que es “un seguro de audiencia”.

El presentador, que tendrá de compañera en las tardes de laSexta a Cristina Pardo, ha señalado ante una pregunta de la periodista que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, es uno de los políticos que más dispara los audímetros.

“He logrado tener una amistad con él. He tenido un desprendimiento de retina y el tío me ha llamado todos los días. Es un fenómeno de masas y, en la tele, un revulsivo, un seguro de audiencia”, ha explicado.

A Revilla, López suma otros nombres de políticos, artistas y escritores que también son queridos por el público: “Hay otros: Bono, Pérez Reverte, Loquillo, Cristina Almeida y el exministro Margallo. Personas de ideología diferente que crean opinión, arrastran a gente y funcionan como un tiro”.

También ha hablado sobre los tertulianos de laSexta Noche y sobre si su comportamiento le produce “vergüenza ajena”. López ha explicado que “eso son muy pocos minutos en un programa de seis horas” y que lo que realmente le da vergüenza ajena son “los políticos que se echan zascas en la tribuna, o que te mienten a la cara en un programa”.

“No les pido que acierten siempre, sino responsabilidad y que te digan la verdad. Y no, te mienten a la cara. Yo he tenido de tertuliano a Francisco Granados, le he preguntado por su inocencia, me ha mentido y me lo he tragado. Una semana después estaba en la cárcel. Granados, no yo”, ha afirmado rotundo.