El paso del temporal Dana por el litoral español ha causado grandes destrozos y se ha llevado hasta el momento la vida de seis personas. Las imágenes de grandes riadas y de rescates se han repetido en muchas localidades que han sufrido la gota fría.

En un vídeo publicado por la Guardia Civil se puede ver a dos agentes intentado rescatar, junto a tres jóvenes, a un burro en Orihuela. Con el agua por las rodillas, los cinco empujan al animal para llevarlo a zonas más seguras.

“Esta imagen no aparecerá en las noticias, pero estos guardias civiles no han dudado en ayudar a rescatar de las aguas a Inés tras inundaciones de Orihuela... No fue fácil, pero entre todos lo lograron. #ParaServirYProteger... sin distinción de especies”, han escrito en el Twitter de la Guardia Civil.